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內灣愛情故事館竄火 浪漫景點付之一炬

2017-04-16  14:22

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣內灣風景區知名的內灣愛情故事館，今天下午疑因廚房失火發生火警，消防隊員到場後趕緊疏散顧客、控制火勢，目前已知無人員傷亡，正在進行殘火處理中。

新竹縣政府消防局勤務指揮中心表示，中午12點54分接獲報案，橫山鄉內灣愛情故事館廚房發生火警，立刻派遣橫山、尖石分隊前往搶救，在下午1點17分就控制火勢，初步清查火場發現並無人員受傷、受困，而被火勢波及的是跟廚房位於同一間鐵皮屋的咖啡簡餐店，確切的起火原因尚待進一步調查。

這個位於內灣風景區攀龍吊橋橋頭的內灣愛情故事館，因攀龍吊橋經常有新人前往拍攝婚紗累積人氣，攀龍吊橋也因此被稱為「愛情吊橋」，吸引不少情侶前往參觀。

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  • 新竹縣內灣風景區的內灣愛情故事館下午發生火警。（圖由新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣內灣風景區的內灣愛情故事館下午發生火警。（圖由新竹縣政府消防局提供）

  • 新竹縣內灣風景區的內灣愛情故事館下午發生火警。（圖由新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣內灣風景區的內灣愛情故事館下午發生火警。（圖由新竹縣政府消防局提供）

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