快樂山部落被告 獲輕判緩刑

快樂山部落位於新北市瑞芳地區，居民蓋鐵皮屋居住，形成北部阿美族部落。（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-16 14:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕快樂山部落居民，多年前北上開墾，卻被檢舉涉嫌侵佔國土等罪，其中一名林姓住戶因涉及違反水土保持法被地檢署起訴。基隆地院法官則認為，快樂山部落住戶為原住民族，北上開墾對都市發展及繁榮功不可沒，因當時的時空背景及傳統習慣，只能開墾空地搭建簡易住所。故判處林男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

財政部國有財產署北區分署及行政院農業委員會林務局接獲檢舉，居住於快樂山部落的林姓男子在96年起於國有的土地上搭建鐵皮屋，還設置花園及鋪設水泥。警方到場勘查發現，林男確實占用0.0179公頃，所幸未造成水土流失，依法將他移送法辦。基隆地檢署亦認為，林男確實涉犯水土保持法，將他起訴。

林姓被告在法院審理時向法官坦承犯行，但原住民族委員會也發函予以基隆地方法院表示，阿美族視土地為自然資源的一部分，是部落所有的人都可以自由使用，但只有自己親手開墾的旱地和水田才有明確的所有權概念與使用權，而無所謂的財產登錄的概念，另阿美族如發現一塊可耕地時，如立刻加以開墾則可據為己有，來為林男辯護。

新北市政府原住民族行政局社會福利科人員也於審理時證稱，目前市府已對該部落進行專案管制，且已與相關單位協調中，將會協助被告（快樂山部落）合法使用該土地。

法官調查，快樂山部落位於新北市瑞芳區，為阿美族人20多年前，從花東北上參與雙北建設落腳地，這些部落族人對於都市發展及繁榮功不可沒，但當時政府的住宅政策，均以興建國宅出售為主，並沒有相關輔導措施，族人因工作不穩定，無力承擔居住成本，只能選擇與家鄉環境類似的地方，開墾空地搭建簡單住所，並以集居及採集的方式延續族群文化。

法官認為，依行政機關承辦人員證言，該土地仍有合法使用的可能，應由行政機關依行政處理為宜，故給予被告緩刑2年。