快樂山部落被告 獲輕判緩刑
快樂山部落位於新北市瑞芳地區，居民蓋鐵皮屋居住，形成北部阿美族部落。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕快樂山部落居民，多年前北上開墾，卻被檢舉涉嫌侵佔國土等罪，其中一名林姓住戶因涉及違反水土保持法被地檢署起訴。基隆地院法官則認為，快樂山部落住戶為原住民族，北上開墾對都市發展及繁榮功不可沒，因當時的時空背景及傳統習慣，只能開墾空地搭建簡易住所。故判處林男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。
財政部國有財產署北區分署及行政院農業委員會林務局接獲檢舉，居住於快樂山部落的林姓男子在96年起於國有的土地上搭建鐵皮屋，還設置花園及鋪設水泥。警方到場勘查發現，林男確實占用0.0179公頃，所幸未造成水土流失，依法將他移送法辦。基隆地檢署亦認為，林男確實涉犯水土保持法，將他起訴。
林姓被告在法院審理時向法官坦承犯行，但原住民族委員會也發函予以基隆地方法院表示，阿美族視土地為自然資源的一部分，是部落所有的人都可以自由使用，但只有自己親手開墾的旱地和水田才有明確的所有權概念與使用權，而無所謂的財產登錄的概念，另阿美族如發現一塊可耕地時，如立刻加以開墾則可據為己有，來為林男辯護。
新北市政府原住民族行政局社會福利科人員也於審理時證稱，目前市府已對該部落進行專案管制，且已與相關單位協調中，將會協助被告（快樂山部落）合法使用該土地。
法官調查，快樂山部落位於新北市瑞芳區，為阿美族人20多年前，從花東北上參與雙北建設落腳地，這些部落族人對於都市發展及繁榮功不可沒，但當時政府的住宅政策，均以興建國宅出售為主，並沒有相關輔導措施，族人因工作不穩定，無力承擔居住成本，只能選擇與家鄉環境類似的地方，開墾空地搭建簡單住所，並以集居及採集的方式延續族群文化。
法官認為，依行政機關承辦人員證言，該土地仍有合法使用的可能，應由行政機關依行政處理為宜，故給予被告緩刑2年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 「阿信」當車手只賺5千元 被逮判2年半
- LINE借錢常有詐 中老年最易上當
- 警：3意外都逢凶化吉 「榕樹庇佑了大家」
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 還沒改完！網友模擬「葉問」搭聯航：祝你好運
- 竹東河濱公園賞花 小心小黑蚊
- （影音）金曲雙歌后發威 林憶蓮阿妹合飆《也許明天》噴高潮
- （更新）台版《太陽的後裔》卡司曝光 8塊肌的他是男主角
- 星超決戰瑪琳！ 戴資穎力甩開局症
- 以為是感冒沒好 竟罹胰臟癌末期
- 酸民嗆「連靜雯比你紅」 韓瑜高EQ被讚爆
- 八田與一雕像遭斷頭 組專案小組調查
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- 藤岡靛人氣跌 占卜師去年就唱衰
- 擲筊選邊發球 三太子網賽開打
- 周玉蔻呼呼中廣員工 轟趙少康是這種老闆
- 脫北者趁太陽節 向邊境投遞「弒兄犯」肖像嗆金正恩
- 熊一蘋／少年經事 － 上
- 朝鮮半島若開戰 日媒：首爾會有100萬人喪生
- 雲縣國小新生 報到率估逾8成
- 5月路考 駕訓班籲配套
- 台塑化:汽柴油調漲0.4元
- 早離婚前夫閃退演藝圈…白百何打破沉默發聲明
- 減少外勞滯留打黑工 移民署幫忙媒合返國工作
- NBA》暴龍應援T設計太狂 遭球迷痛批太醜
- NBA》雷納德32分領軍 馬刺痛宰灰熊開紅盤
- NBA》大戰前一天出意外 湯瑪斯妹妹車禍過世
- 自豪偶像出道舞功強 王少偉遇這件事GG了
- 北韓閱兵 美軍擺陣較勁
- 空污、紫外線齊發 民眾外出宜做好防護
- 裸體貸款視訊處女膜 強國女大生抵押無極限
- 網球》費爸不參與紅土賽季 穆雷：他很有機會贏
- 世大運反恐 警署嚴防四狀況
- 台市駐點犬貓絕育 吸引民眾帶寵物免費結紮
- 不轉診多付錢 民眾不在意
- 提前慶母親節 關山野餐音樂會湧人潮
- 《謠言終結站》中國大蒜流入台灣？ 農糧署：完全不可能
- BTOB旼赫問候舊愛被打臉 慘遭公開警告
- 北韓飛彈亮相 作秀成分大
- 中國異議人士張向忠脫團 將尋政治庇護
- 大阿里山區賞螢季 中埔辦產業活動
- 參訪慈濟紐約會所 西點軍校生發願助人
標題：快樂山部落被告 獲輕判緩刑
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email