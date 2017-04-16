逮到熱褲辣妹藥頭…「她」竟是男兒身

2017-04-16 14:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕31歲王姓男子、23歲李姓男子遭警方鎖定販毒，昨永和警分局分別至新北市林口、中和逮人，王嫌順利就逮，而警方至李嫌住處時，發現屋內僅有1名綽號「Bobo」的年輕辣妹，沒想到這名辣妹一開口發出低沉嗓音，警方進而調查發現原來「她」就是李嫌。

據了解，警方在王嫌居所共起出121.73公克已分裝完成的安非他命、印有「Tiger King」字樣的毒咖啡包135.74公克，以及神仙水7瓶與少許大麻。王嫌供稱這些毒品全部都是透過快遞向綽號Bobo的毒販購得，他再分裝轉賣。

警方透過王嫌給的線索來到Bobo中和居所，來應門的是身著牛仔熱褲、黑絲襪的長髮辣妹，一開口讓警方驚呆，怎麼聲音這麼低，再查閱身分證才發現「她」原來是正港男兒身。警方搜索屋內，起出印有「蘋果」圖樣的毒咖啡包116包，共重799.3公克，安非他命6包，共重118.38公克，搖頭丸113顆，還有可助興的新型毒品「Rush」共46瓶，及少許K他命。

偵訊時，李嫌向警稱這些毒品全部都是向前男友買來，他再轉手下游圖利。訊後，警方依毒品罪嫌將王、李2嫌移送法辦，並將持續追查毒品上游來源。

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