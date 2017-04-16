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70歲中國籍嬤拜拜迷途 警憑「關鍵字」助返家

警方貼心地提供熱食供走失的老婦人食用。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-16  13:38

〔記者曾健銘／新北報導〕上個月來台依親的河南籍70歲牛姓老嫗，日前獨自下午到住家附近的新莊地藏庵拜拜，孰料，因為人生地不熟，忘記回家的路，口音重導致語言不通，只好呆坐在路邊將近2小時。

直到新莊警分局新莊派出所巡佐張昭文、警員林烱熙獲報前往關切，警方到場後發現老婦人，眼神徬徨無助，神情顯畏懼退縮，因其嘴巴疑似開過手術，所以口齒不清，無法正常對談，警方只好先將他帶回派出所安置。

返所後老婦人比手勢表示肚子餓，警員隨即買來熱食供牛婦食用，一陣比手畫腳溝通下，警員隱約聽到「黃昏市場」，趕緊載著老婦人前往新莊區中華路的黃昏市場逐攤詢問，果然就在某攤位找到老婦的家人。

老嫗的女兒向警方表示，媽媽上個月才剛來台依親，對台灣還不熟，獨自到大眾爺廟拜拜後卻忘記如何返家，幸好遇到熱心的員警，讓千里離鄉依親的老阿嬤能平安返家。

來台依親的牛姓老婦人因為迷路，獨自坐在廟宇旁的金紙行，警方獲報後到場關切。（記者曾健銘翻攝）

警員帶著老婦人到黃昏市場逐攤詢問找家屬，終於找到牛婦的女兒。（記者曾健銘翻攝）

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