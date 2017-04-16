少婦家中睡 男持備用鑰匙闖入門

2017-04-16 13:56

〔記者邱奕統／桃園報導〕住桃園市桃園區某社區大樓的陳姓少婦，13日中午與小孩在家午睡時，同棟35歲李姓男子突然闖入家中，不僅強拉陳婦棉被，還跟陳婦要小孩，所幸陳婦機警周旋拖延，並趁隙通知丈夫回家、報警，警方趕到將李男逮捕，依依侵入住宅、強制、恐嚇等罪嫌移送法辦。

警方調查，20多歲的陳婦與丈夫、年邁的公婆同在在該社區大樓，平時擔心忘記帶鑰匙，因此會放一份備份鑰匙在門口鞋櫃，13日中午，住在同棟樓下的李男，先在鞋櫃中找到備用鑰匙，然後就持備用鑰匙打開陳婦住家大門，隨即入屋，並持手機錄影。

警方說，與女兒在臥房午睡的陳婦突然聽到房門外傳來陌生的手機鈴聲，隨即見李男站在房間門口，當下質問「你是誰？來我房間幹嘛？」李男一度回稱找錯人了，並且離開房間，但卻沒有離開陳婦家裡，陳婦正在納悶李男如何進到家中時，沒多久，李男竟又再度折回陳婦臥房。

警方表示，陳婦見李男折返，再度質問「你回來幹嘛？」李男只說了一句「你覺得我想幹嘛？」並向陳婦靠近，不僅伸手拉扯陳婦棉被，還要陳婦將女兒交給他，陳婦抵死不從，趁隙打手機通知丈夫家中有陌生男子闖入，並從包內拿出1千2百元現金丟在床上，希望李男拿錢後趕快離開，沒想到李男竟說，「我要錢幹嘛？我要拿回屬於我的東西。」旋即伸手拉陳婦的手，並要陳婦跟他走。

警方說，李男與陳婦拉扯僵持中，陳婦丈夫及時趕回，將李男拖出房間，拉扯扭打，李男最後逃出屋外，陳婦與聽到打鬥聲的鄰居趕緊報警處理。

警方表示，有妨害自由、竊盜、公共危險等前科的李男與媽媽同住該大樓，雖然未領有身障手冊，但疑似精神狀況不穩定，過去也曾毆打過媽媽，被捕時供稱，當時也不知道自己為何要上樓，站在陳婦家門口時，聽到裡面有人叫他進去，因此從鞋櫃找到備用鑰匙開門入屋。

警方也提醒，備份鑰匙不應放在門口鞋櫃等處，最好的方式是找住在附近、可信賴的親友託管備份鑰匙，才能避免宵小等不肖人士輕易闖入住家。