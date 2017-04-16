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酒後不爽被碎念 逆子動粗打死老父

2017-04-16  13:29

〔記者蘇福男／美濃報導〕高雄美濃53歲黃姓男子疑似酒後不爽被老父碎念，竟藉酒壯膽對老父拳打腳踢，結果老父送醫不治。

警方調查，黃男平日遊手好閒，偶爾打零工，經常因酗酒與父親起口角，今天凌晨2點多，黃男酒後返家，黃父厲聲責罵，2人再度發生口角，黃男一氣之下，對老爸一陣拳打腳踢，導致黃父倒地不起，經阿嬤出面制止黃男才罷休。

上午5點多，阿嬤探視黃父傷勢，發現黃父沒有氣息，經送醫急救仍不治。

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  • 醫院示意圖。（資料照，記者吳正庭攝）

    醫院示意圖。（資料照，記者吳正庭攝）

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