「阿信」當車手只賺5千元 被逮判2年半

2017-04-16 13:27

〔記者楊國文／台北報導〕綽號「阿信」的李姓男子充當詐騙集團車手，共參與8件詐騙案詐得200多萬元，卻只分到區區5000元，不過遭新北市永和、三重分局共同查獲，李男日前遭高等法院依「數罪併罰」規定，每罪判刑1年，合併共判2年半徒刑，且未扣案5000元犯罪所得應予沒收，只能怨嘆「歹路不可行」。

判決指出，李男前年7月，被自稱「高子翔」、「蔡玄三」等男子吸收充當詐騙集團車手，李男還被指示另找王姓男子也擔任該集團車手，並提供人頭帳戶、相關密碼供詐騙被害人匯款使用，條件是每詐騙100萬元，王男和提供帳戶者可獲得1萬元酬勞。

去年7、8月間，該詐騙集團分別向8位被害人佯稱網路購物時，誤將付款方式設定為分期付款，需就近操作提款機，以取消分期付款，指示被害人操作ATM自動提款機帳，而詐得247萬多元，其中，王男和提供帳戶友人分得2萬多元，李男只獲得5000元報酬。

被害人不甘受騙報警，檢警將李男、王男陸續查獲，新北地院日前判王男5月徒刑，得易科罰金15萬元，可上訴。李男部份，高等法院認定李男參與詐騙集團犯案多起，惡性不輕，判他2年半徒刑；還可上訴。

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