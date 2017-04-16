菜市場名真威﹗ 警員志忠連抓2「志忠」通緝犯
2017-04-16 13:16
〔記者許國楨／台中報導〕男女「菜市場名」百百種，其中男性叫「志忠」的排名可說是名列前茅，台中市第二分局永興派出所最近就跟這個名字特別有緣，「警員志忠」先是抓到「通緝犯志忠」，3天內竟又抓到一名也叫「志忠」的侵占案通緝犯，官匪同名的有趣組合讓同仁笑稱:「我們派出所跟這名字真是有緣。」
警員曾志忠日前晚間在北區中正公園內盤查一名行跡可疑男子，曾員發現男子名字竟然跟自己一樣，正覺得巧合時，赫然發現警用小電腦上的資料顯示該名26歲男子竟然是不能安全駕駛通緝犯，立即逮捕「志忠」帶返所偵辦。
也許是因為曾員抓到一名跟自己同是「菜市場名」的通緝犯助長了運氣，隔天曾員與同仁竟又各查獲一名通緝犯，所內同事不禁驚嘆:「難道志忠抓志忠會讓運勢旺?」接二連三的好運氣，連曾員都覺得不可思議。
未料，與「志忠」這個菜市場名的緣份仍未解，又相隔一天，曾員在北區健行路、五常街口盤查可疑人車時，又逮捕一名也叫「志忠」的侵占案件通緝犯，將「志忠」帶返後果然又在所內掀起了一陣話題。
3天內連續出現二次官匪同名的有趣組合，讓員警笑稱:「菜市場名真威﹗我們派出所跟這名字真是有緣。」所長方茂田則說，曾員平時工作認真，與同事相處融洽，近日與同事連續3天均盤查到通緝犯逮捕歸案，應歸功於他盤查落實，對於緝拿罪犯孜孜不倦，打擊犯罪精神值得肯定。
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