移民署服務站設朝拜室 穆斯林感動贈波斯地毯

范迪紳贈送自己販售的波斯地毯給移民署，並在移民署台北市服務站朝拜室內禮拜。（記者王冠仁翻攝）

2017-04-16 13:03

〔記者王冠仁／台北報導〕如果你是穆斯林碰上禮拜時間，卻因在外辦事無法禮拜該怎麼辦？移民署台北市服務站為讓在台穆斯林能夠禮拜，在服務站內闢出一個空間讓穆斯林禮拜。日前來幫朋友辦證的伊朗籍穆斯林范迪紳（Esfandiary Mohsen）見到移民署做法十分感動，還捐出自己店裡的高級波斯地毯。

移民署說，來自伊朗（昔稱波斯）的范迪紳（50歲）來台已經17年並取得身分證，他來台經商多年，目前在台北市內湖區開設波斯地毯專賣店。范迪紳的父親是伊朗人，母親是希臘人，現在除了姊姊留在伊朗外，妹妹住在美國，弟弟住在德國，而他住台灣。他每年回去伊朗1、2次，除採買地毯外也與家人團聚。

范迪紳說，他很喜歡台灣，因此決定在台居住，他認為台灣在心目中是第一名的國家，而且台灣很美，台灣的東西「很純」。像移民署設置朝拜室，體貼外籍穆斯林，這種舉動就讓他感覺很美好且不摻雜質，因此他也願意致贈波斯地毯給移民署並提供給禮拜的教友使用。