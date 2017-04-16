疑酒駕撞人棄車肇逃 警方查到自己人

2017-04-16 13:01

〔記者蘇福男／六龜報導〕高雄六龜山區昨晚發生一起自小客車撞傷婦人事故，駕駛涉嫌棄車逃逸，警方登門追查發現，車主竟是「自己人」陳姓偵查佐，登門偵辦時，陳員還有酒精反應，但陳員辯稱車子借友人使用，全案正由警方調查中。

一名婦人昨晚在六龜區太平路，遭1部自小客撞傷倒地，肇事車輛停放原地未移動，但駕駛不見蹤影，婦人經送醫急救，所幸傷勢穩定。

警方根據車牌清查，發現車主竟是自己人、六龜警分局偵查隊陳姓偵查佐，事故地點距離其住家不遠，警方登門偵辦時，陳員還有酒精反應，但他辯稱車子借給友人使用，警方尚在釐清案情。