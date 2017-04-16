疑酒駕撞人棄車肇逃 警方查到自己人
2017-04-16 13:01
〔記者蘇福男／六龜報導〕高雄六龜山區昨晚發生一起自小客車撞傷婦人事故，駕駛涉嫌棄車逃逸，警方登門追查發現，車主竟是「自己人」陳姓偵查佐，登門偵辦時，陳員還有酒精反應，但陳員辯稱車子借友人使用，全案正由警方調查中。
一名婦人昨晚在六龜區太平路，遭1部自小客撞傷倒地，肇事車輛停放原地未移動，但駕駛不見蹤影，婦人經送醫急救，所幸傷勢穩定。
警方根據車牌清查，發現車主竟是自己人、六龜警分局偵查隊陳姓偵查佐，事故地點距離其住家不遠，警方登門偵辦時，陳員還有酒精反應，但他辯稱車子借給友人使用，警方尚在釐清案情。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 男買新刀切西瓜 半路暴怒先砍人染血
- 重機失控滑撞對向計程車 騎士重傷送醫
- 又是台北轉運站 瞄警察兩眼 通緝犯栽了
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- SUPER師遴選 評審：課堂實際觀察
- 奶大贏一半！AV新人長相普普 賣贏三上悠亞還靠這招
- 仲間由紀惠做人失敗 暴肥當貴族偵探
- NBA》雷納德32分領軍 馬刺痛宰灰熊開紅盤
- 南科跳電 波及台積電等逾10廠
- 04/16 各報重點新聞一覽
- 呸姐就是潮！蔡依林人體擠花其實是Henna
- 八田與一雕像遭斷頭 組專案小組調查
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- 北韓閱兵 美軍擺陣較勁
- MLB》泥鰍哥是你？ 洋基小將泳姿翻身美技躲觸殺（影音）
- 謝祖武有潔癖 洗完澡只做這件事
- 環團救藻礁 凱道請願
- 台灣再列觀察名單 台幣波動恐加劇
- Sandy開球大暴投 陳凱倫卡位抱抱
- 自由廣場》六歲以後怎麼養？
- 營救李明哲 許信良籲中國重視人權
- 大阿里山區賞螢季 中埔辦產業活動
- 天行者路克自爆曾熱吻莉亞公主 「像慾火焚身的青少年一樣」
- 家長壓力大…生育篇／育兒開銷超大 不敢生第二胎
- 美匯率報告：中國是美勞工困境元凶
- NBA季後賽開打 今日賽事預告與轉播
- 雙北共爭「前瞻」？ 柯：誰跟他有共識
- 《觀察筆記》看世大運
- 蘭女師懷鄉 詩頌豐原獲首獎
- 安全玩摩托車 全國嘉年華會虎頭埤見
- 抗議未獲回應 立益紡織員工今赴董座家門
- 方念華下海 動手不動口
- 百日談判 美商憂成北韓問題籌碼
- 周玉蔻呼呼中廣員工 轟趙少康是這種老闆
- 沒穿胸罩搭雲霄飛車 女星左側G奶整顆被甩出來見客
- 【愛讀書】 《黑的扭蛋機》
- 【花編圖書館】451 度的世界
- 台塑許可證 王文淵強調配合政府
- 參訪慈濟紐約會所 西點軍校生發願助人
- 欣賞石門水庫風景 馬拉松3600人開跑
- 55元爽搭北高高鐵 13萬飛了
- 茅港媽慶建廟340年 花媽贈Q版福袋
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑酒駕撞人棄車肇逃 警方查到自己人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分