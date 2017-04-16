2工人船艙內燒死 台船遭勒令停工
2017-04-16 12:50
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄台船公司昨（15）日驚傳工安意外，2名工人在船艙內施工時慘遭燒死，高市勞檢局漏夜進行工安檢查，初判認定電焊作業2次側漏電引起，導致工人觸電著火，除勒令停工，另要求船艙使用之交流電焊機暫停使用，全面檢修，經確認無漏電危險之虞，報勞檢處同意後，始得使用。
高雄地檢署今天上午派檢察官趕赴殯儀館相驗，死者林男太太說，丈夫在台船工作約3年，不解為何發生意外。盧男高齡70歲的父親質疑，現場沒做好安全維護，導致意外發生。全案過失責任正由檢警相驗調查中。
昨天下午4時許，台船有工人發現廠內一艘興建中拖船機艙無故冒煙，隨即帶消防器材與水線下至甲板下方3層的狹小機艙滅火，沒想到濃煙散去後進入察看，驚見盧姓（41歲）、林姓（46歲）等2名包商工人被燒死在裡面。
警方晚間約6時獲報，派鑑識人員到場，進入察看發現2人擠在機艙內，身體被火燒灼炭化，懷疑2人疑施工不慎引發火警，來不及逃出狹小機艙出入口，導致慘死在高溫機艙內。
高市勞工局勞檢處則在晚間7時許才獲報台船通報，勞動檢查工作直至今凌晨1時結束，勞檢處指出，此工程為台船委由包商進行，勞檢處初步研判，是工人在電銲時，電銲機漏電，工人觸電後身體直接著火，已令現場停工，依《職業安全衛生法》僱主未提供工人安全保障措施，可罰3萬至30萬元，目前檢警已扣電銲機為證物，將再釐清電銲機到底是由台船或小包商提供，俾釐清過失責任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- SUPER師遴選 評審：課堂實際觀察
- 奶大贏一半！AV新人長相普普 賣贏三上悠亞還靠這招
- 仲間由紀惠做人失敗 暴肥當貴族偵探
- NBA》雷納德32分領軍 馬刺痛宰灰熊開紅盤
- 南科跳電 波及台積電等逾10廠
- 04/16 各報重點新聞一覽
- 呸姐就是潮！蔡依林人體擠花其實是Henna
- 八田與一雕像遭斷頭 組專案小組調查
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- 北韓閱兵 美軍擺陣較勁
- MLB》泥鰍哥是你？ 洋基小將泳姿翻身美技躲觸殺（影音）
- 謝祖武有潔癖 洗完澡只做這件事
- 環團救藻礁 凱道請願
- 台灣再列觀察名單 台幣波動恐加劇
- Sandy開球大暴投 陳凱倫卡位抱抱
- 自由廣場》六歲以後怎麼養？
- 營救李明哲 許信良籲中國重視人權
- 大阿里山區賞螢季 中埔辦產業活動
- 天行者路克自爆曾熱吻莉亞公主 「像慾火焚身的青少年一樣」
- 家長壓力大…生育篇／育兒開銷超大 不敢生第二胎
- 美匯率報告：中國是美勞工困境元凶
- NBA季後賽開打 今日賽事預告與轉播
- 雙北共爭「前瞻」？ 柯：誰跟他有共識
- 《觀察筆記》看世大運
- 蘭女師懷鄉 詩頌豐原獲首獎
- 安全玩摩托車 全國嘉年華會虎頭埤見
- 抗議未獲回應 立益紡織員工今赴董座家門
- 方念華下海 動手不動口
- 百日談判 美商憂成北韓問題籌碼
- 周玉蔻呼呼中廣員工 轟趙少康是這種老闆
- 沒穿胸罩搭雲霄飛車 女星左側G奶整顆被甩出來見客
- 【愛讀書】 《黑的扭蛋機》
- 【花編圖書館】451 度的世界
- 台塑許可證 王文淵強調配合政府
- 參訪慈濟紐約會所 西點軍校生發願助人
- 欣賞石門水庫風景 馬拉松3600人開跑
- 55元爽搭北高高鐵 13萬飛了
- 茅港媽慶建廟340年 花媽贈Q版福袋
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2工人船艙內燒死 台船遭勒令停工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分