2工人船艙內燒死 台船遭勒令停工

2017-04-16 12:50

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄台船公司昨（15）日驚傳工安意外，2名工人在船艙內施工時慘遭燒死，高市勞檢局漏夜進行工安檢查，初判認定電焊作業2次側漏電引起，導致工人觸電著火，除勒令停工，另要求船艙使用之交流電焊機暫停使用，全面檢修，經確認無漏電危險之虞，報勞檢處同意後，始得使用。

高雄地檢署今天上午派檢察官趕赴殯儀館相驗，死者林男太太說，丈夫在台船工作約3年，不解為何發生意外。盧男高齡70歲的父親質疑，現場沒做好安全維護，導致意外發生。全案過失責任正由檢警相驗調查中。

昨天下午4時許，台船有工人發現廠內一艘興建中拖船機艙無故冒煙，隨即帶消防器材與水線下至甲板下方3層的狹小機艙滅火，沒想到濃煙散去後進入察看，驚見盧姓（41歲）、林姓（46歲）等2名包商工人被燒死在裡面。

警方晚間約6時獲報，派鑑識人員到場，進入察看發現2人擠在機艙內，身體被火燒灼炭化，懷疑2人疑施工不慎引發火警，來不及逃出狹小機艙出入口，導致慘死在高溫機艙內。

高市勞工局勞檢處則在晚間7時許才獲報台船通報，勞動檢查工作直至今凌晨1時結束，勞檢處指出，此工程為台船委由包商進行，勞檢處初步研判，是工人在電銲時，電銲機漏電，工人觸電後身體直接著火，已令現場停工，依《職業安全衛生法》僱主未提供工人安全保障措施，可罰3萬至30萬元，目前檢警已扣電銲機為證物，將再釐清電銲機到底是由台船或小包商提供，俾釐清過失責任。