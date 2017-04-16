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上網散佈和前女友性愛影片 渣男判刑

2017-04-16  12:27

〔記者楊國文／台北報導〕俞姓男子前年不滿女友小愛（化名）堅持分手，為報復她，竟將2人5年前在摩鐵八爪椅上全裸玩樂、性交等性愛影片上網，供網友欣賞，小愛第2天被友人調侃她是網路上當紅的「性愛女主角」後才知悉，怒告俞男，高等法院依妨害風化罪判俞男3月徒刑，得易科罰金9萬元；還可上訴。

俞男應訊否認散佈和小愛的性愛影片，辯稱他也是別人告知才知道此事，俞男還指稱，曾將筆電送修，後來電腦公司告知必須更換新的硬碟，但電腦公司並未將儲存該性愛影片的舊硬碟返還給他，該性愛影片有可能因此被人上網流出。

高等法院傳訊網路公司維修人員，他證稱俞男送修的筆電硬碟內，並無俞男拍攝的性愛影片。

高院認為，性愛影片是俞男拍攝，也無證據顯示送修筆電的舊硬碟內存有該性愛影片，對照2人是因小愛堅持分手，分手過程發生激烈爭吵，俞男還跑到小愛工作場所公開指責她，鬧得全公司都知此事，認定全案是因俞男不甘心分手，擅自將2人在摩鐵性愛影片上網，讓小愛難堪，因此將他判刑。

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  • 俞男不滿前女友堅提分手，竟上網散佈兩人在摩鐵性愛影片供網友欣賞，高等法院依妨害風化罪判他三月徒刑，可易科罰金九萬元。（記者楊國文攝）

    俞男不滿前女友堅提分手，竟上網散佈兩人在摩鐵性愛影片供網友欣賞，高等法院依妨害風化罪判他三月徒刑，可易科罰金九萬元。（記者楊國文攝）

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