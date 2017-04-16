男友沒接電話 她竟然氣到割腕自殘

2017-04-16 12:04

〔記者王冠仁／台北報導〕今天凌晨近3點，22歲趙姓女子與劉姓男友等友人，在台北市西門町一間KTV唱完歌後，離開包廂來到KTV的1樓大廳準備回家。當時大廳人多，她打電話給男友但男友沒接，隨後兩人碰頭時爆發口角。趙以為劉故意不接他電話，氣得拿出隨身攜帶的美工刀，在人潮眾多的KTV大廳處朝左手腕割3刀自殘。

店員見狀嚇得報警並通知救護人員，但趙割腕後還跑出KTV醉坐在大馬路上，劉男見狀追出攙扶。警方第一時間趕到現場，發現趙渾身酒味正在「發酒瘋」，除了防止她再次自殘也協助將她送醫；她被送往台大醫院救治，所幸沒有生命危險。

警方說，劉當時與趙離開包廂後，發現手機忘在包廂，返回尋找才沒接到女友電話；但當時趙喝醉酒，聽不進男友解釋還發酒瘋，才釀成這場烏龍自殺事件。

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