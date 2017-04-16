毒駕撞死孝子 肇憾事後悔莫及

拉k開車上路造成重大死傷的莊某。（記者蔡宗勳翻攝）

2017-04-16 11:58

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕39歲莊姓男子拉k後，昨深夜11時多開車行經嘉義縣民雄鄉建國路2段民雄陸橋與台一省道路口時，疑因精神恍惚，看到紅燈想踩煞車卻踩到油門，結果衝撞停等紅燈兩部汽車5部機車，釀成1死6輕重傷慘劇，莊某今天早上清醒後才接受偵訊，對自己脫序死撞死人表示悔意，但已後悔莫及。

警方調查，莊某15日深夜11時許，開車行經嘉義市忠孝路耐斯百貨附近時，毒癮難耐，就將車子停在路旁拉k，吸毒後繼續開車北上，結果大概車行10分鐘，就如同打保齡球般追撞7部汽機車。

由於莊某是將油門將煞車猛踩，停等紅燈的民雄鄉簡姓青年騎士首當其衝，其機車遭莊某汽庫推擠約百公尺，沿途擦出火花，畫面驚悚，其餘汽機車也被撞得東倒西歪，現場滿怵目驚心。

莊某肇事後，竟爬到車頂上咆哮，完全不知道自己已釀成大禍，隨即被趕到員警逮捕，並在其車內駕駛座踏板查獲一包安非他命，帶回警局酒測值為0，但莊女疑因毒性發作，語無倫次無法製作筆錄，直到今天早上才神智清醒接受偵訊。

救護車火速趕抵，將已無生命跡象的簡姓青年送醫急救，仍送因失血過多不治，另被波及的盧姓（18歲）、安姓（20歲）女學生小腿骨折，李姓女學生（21歲）肢體擦挫傷，經送往大林慈濟醫院救治，今天中午狀況為盧女住加護病房，安女已轉院，李女昨晚已回家休息。

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