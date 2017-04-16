重機失控滑撞對向計程車 騎士重傷送醫

機車在地面上留下30多公尺長的刮地痕。（記者方志賢翻攝）

2017-04-16 11:57

〔記者方志賢／高雄報導〕高市20歲潘姓男子今凌晨騎車經大順路橋上近九如一路口，因機車失控人車倒地，騎士滑行到對向車道，迎面撞上1輛計程車，當場失去意識，送醫開刀搶救中，警方表示，騎士及計程車運將酒測值都沒有酒精反應，肇責歸屬將進一步釐清查明。

警方表示，今天凌晨零時許，潘姓男子騎乘機車沿大順路二路上大順路橋，車輛突然失控倒地，滑向對向車道，潘男倒地翻滾時，恰巧與對向車道由65歲郭姓運將駕駛計程車左前車頭發生碰撞，隨即失去意識。

警消到場，將潘男送醫急救，經醫院抽血檢測無酒精反應，潘男昏迷指數僅4，醫院上午緊急手術開刀搶救中。計程車運將在現場經呼氣酒測，也無酒精反應。

警方說，這起車禍事故現場橫跨大順陸橋雙向內側車道，重機車刮地痕長約30多公尺，肇事責任歸屬，將由交通大隊作進一步分析研判。

機車在地面上留下30多公尺長的刮地痕。（記者方志賢翻攝）