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驗尿飄出汽水味 毒蟲腹中乾坤曝光

黃男尿出來的尿液飄出汽水味，警方在他的腹部找到特製的假尿袋（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-16  11:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕尿液居然有汽水味？長期施用毒品的黃姓男子13日接到通知，要到基隆市碇內派出所內辦理定期採驗尿液。黃男到所後，自信滿滿地要警察拿驗尿瓶，說自己有尿意。警方認為鮮少有毒品人口如此乾脆，且黃男到廁所後遮遮掩掩，交出來的尿液竟飄出汽水味，立刻要他拉開上衣，檢查發現黃男在腹部貼上自製尿袋，予以訓斥，並要他重尿。

員警發現，黃男尿尿時沒有發出聲響，且50毫升的驗尿瓶被尿到快滿出來，尿液也像水一樣清澈，誇張的是，剛出爐的尿液居然冰冰的，還飄出汽水味。訓斥黃男要他立刻拉起上衣，果然在腹部找到一個夾鏈袋，黏在黃男的肚子上，下方再接一塑膠管，趁機施放不明液體，以規避驗尿。

所長鄭俊廷對黃某荒謬舉措嚴詞訓斥，當場要求重新驗尿，並告誡黃某，唯有戒毒，驗尿才有可能過關。

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  • 警員發現黃男的尿液裝在驗尿瓶居然呈現冰涼狀態，且飄來汽水味，發現他是用假尿液想蒙混過關（記者吳昇儒翻攝）

    警員發現黃男的尿液裝在驗尿瓶居然呈現冰涼狀態，且飄來汽水味，發現他是用假尿液想蒙混過關（記者吳昇儒翻攝）

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