遭誣陷捲入女模命案 梁女：身邊好友都離開了

2017-04-16 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕兇嫌程宇設局殺害陳姓女模，案發被捕後還緊咬梁姓女友，供稱梁女跟他一起作案，幸好在梁女母親的四處奔走下，最後讓女兒擺脫嫌疑。不過梁姓女子近日受訪時透露，經過此事後，身邊的好友都離開了，感覺像是眾叛親離。

據《TVBS》報導，梁女表示，有許多很要好的朋友紛紛離開了自己，因為她們都相信一開始的報導。梁女坦言，她不僅失去工作，更遭到同學的責備，身上也沒有什麼存款，但只有媽媽一直陪伴在她身邊，讓她不禁感嘆「媽媽真的很偉大！」

梁女現在已重返校園讀書，似乎慢慢回到過去原本的生活狀況，對於過去網友不斷的謾罵她也選擇放下不再追究。但她仍對好友陳姓女模的逝世感到不捨，梁女強調她至今為止最難過的事情，就是失去了陳女。