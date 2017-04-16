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迷路走在大雨中 警助失智男返家

2017-04-16  11:23

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區20歲鄧姓男子，日前傍晚被警員發現獨自走在車流眾多的中正路上，因當時外頭正下著滂沱大雨，警員擔心男子發生危險，趕緊將他帶到路邊，孰料鄧男疑似似有失智症，無法正常對話，警員只好先將他帶回派出所安置，因鄧男先前也曾有走失的紀錄，一眼就被其他警員認出，讓警方不費吹灰之力找到家屬。

新莊分局福營派出所警員洪銘豐表示，日前下午5時許，頂著大雨在中正路上指揮交通，突然發現鄧男未著雨具、全身溼透地走在中正路上，因當時正值下班時間，車流龐大，擔心鄧男發生危險，只好先將他帶回派出所安置，恰巧先前鄧男也曾在該路段走失，當時處理的警員吳修德一眼認出鄧男，隨即撥打電話聯絡鄧母前來。

鄧母向警方表示，兒子當日下午3時許，在中正路特力屋一帶走失，她心急如焚遍尋不著，才正要前往派出所報案就接到員警電話，幸虧有警員熱心作為，才能讓兒子平安回家，對此一再表示感謝。

新莊分局呼籲，家中成員若有失智情形，應避免讓其單獨外出，平常應多注意、關心他的動向，亦可在隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴足資辨識的項鍊及手鍊，以防走失後，可提供警方或相關單位的辨識，進而能儘速聯絡家屬。

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  • 鄧母事後到派出所將孩子接回，過程中頻頻向警員道謝。（記者曾健銘翻攝）

    鄧母事後到派出所將孩子接回，過程中頻頻向警員道謝。（記者曾健銘翻攝）

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