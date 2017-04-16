客運車門鬆脫害少女亡 家屬怒轟交通部螺絲鬆了

女學生蘇郁琦上個月23日搭乘基隆客運時，慘遭摔出車門輾斃，今日蘇家舉行公祭儀式，場面哀戚。（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-16 11:11

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕年僅15歲的女學生蘇郁琦上個月23日搭乘基隆客運時，慘遭摔出車門輾斃，今日蘇家舉行公祭儀式。家屬憤怒表示，事情至今都沒有真相，難道交通部都不用管嗎？這不算是重大的公安意外嗎？怒轟交通部螺絲鬆了。

蘇女的堂哥表示，事情發生到現在都沒有結果，門為什麼會掉？公司沒有說法連真相也不知道，都在推諉卸責。如果這些人自己的車子一個螺絲掉了，會不注意嗎？現在派幾個人來上香就算了嗎？

蘇女的堂哥還說，曾向主管機關交通部詢問過，但分機一直轉轉轉，這種事情難道不是一個重大公安意外嗎？死了一個人不重要嗎？一個公車門會鬆脫，不是一個交通安全要去注意的事項嗎？如果公車的門會鬆脫，那明天捷運是不是要相撞、高鐵是不是要出軌？交通部到底有沒有人在調查這件事情呀！

「不管怎麼說，都是我們的責任」基隆客運副總經理黃治淮表示，目前司機心情已經比較平復，也恢復值勤，公司也積極和家屬聯繫，表示願意承擔所有責任，希望家屬能夠接受我們的慰問