少男劈腿3女 慘遭3惡煞圍毆打破頭
2017-04-16 10:53
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區16歲黃姓少年，被懷疑與14歲陳姓女友交往期間，又與前2任女友藕斷絲連，劈腿3女，讓陳女心生妒火，昨晚近8時許佯稱要談分手，將黃姓少年約到新莊區碧江街談判，私底下卻找來3名男友人在旁埋伏，待黃少出現後聯手將他打得頭破血流後逃逸，新莊分局獲報連夜追查，今日凌晨將陳姓少女在內等4人逮捕到案。
警方調查，遭毆的黃姓少年高一時已休學，目前在擔任水電工學徒，昨晚他在新莊碧江街遭3名惡煞圍毆，頭部、胸部、四肢有多處挫傷，所幸就醫後無生命危險，起初他向警方辯稱，走在路上瞄了對方幾眼才被打。
但在警方追問下，黃少最後才承認熟識陳姓少女，當時2人相約在該處談分手，突然就被3人圍毆，警方懷疑案情不單純，警方鎖定4人行蹤，今日凌晨1時許將教唆毆人的陳姓少女，以及動手打人的19歲徐男、17歲吳少、范少全數約談到案。
偵訊時陳姓少女起初辯稱不認識3名兇嫌，直到警方檢視其通聯紀錄，陳姓少女才坦承不爽黃姓少年與她交往期間同時又劈腿2女，才會找朋友教訓他，警訊後依殺人未遂、傷害罪嫌將4人移送法辦。
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