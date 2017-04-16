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屁孩「裝大哥」布局搶毒 動手前臉書揚言：我來操盤

2017-04-16  10:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕涉嫌布局將販毒者約出，卻「黑吃黑」搶走毒品及5000元現金的20歲林姓男子，動手前還在臉書跟他的兩名18歲小弟「裝大哥」，甚至發出豪語：「這個局我來操盤，只許成功不許失敗」，讓警方覺得既無奈又好笑，嘆說「真搞不懂這些年輕人在想什麼？」

25歲蔡姓男子去年底在台北市永春高中附近報案遭搶，警方趕到現場，蔡男卻稱是「誤會一場」即駕車離去，警方認事有蹊蹺，多方訪查，發現真有3名男子當街搶了蔡男身上的毒品及5000元現金，上週循線逮捕涉嫌搶毒的林姓男子等3嫌，詢後搶奪罪嫌送辦。

林男在臉書另寫下「放手一搏，最後一次機會」，怕監視器拍到他們行蹤，還先到超商購買口罩遮蓋機車車牌，以為就此規避警方查緝；雙方交易時，林男見蔡男獨自到場，藉故上車驗貨，等蔡男拿出K他命毒品，一把搶走對方毒品及現金5000元，與楊、孔姓等人分乘機車逃逸。

警方還查出，林男後來欲將毒品透過綽號「順子」的男子轉賣變現，但「順子」取走即失聯，整個計畫完全失敗；楊、孔少年到案後均承認知悉林男搶毒計畫，因義氣相挺始鋌而走險。

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  • 林男還在臉書跟小弟寫著「這個局我來操盤，只許成功不許失敗」。（記者姚岳宏翻攝）

    林男還在臉書跟小弟寫著「這個局我來操盤，只許成功不許失敗」。（記者姚岳宏翻攝）

  • 林姓男子怕路口監視器拍到他們行蹤，還先到超商購買口罩，遮蓋機車車牌。（記者姚岳宏翻攝）

    林姓男子怕路口監視器拍到他們行蹤，還先到超商購買口罩，遮蓋機車車牌。（記者姚岳宏翻攝）

  • 監視器拍下林男搶毒品前，騎機車到現場。（記者姚岳宏翻攝）

    監視器拍下林男搶毒品前，騎機車到現場。（記者姚岳宏翻攝）

  • 監視器拍下林男搶毒品後，騎機車載著孔姓少年離去。（記者姚岳宏翻攝）

    監視器拍下林男搶毒品後，騎機車載著孔姓少年離去。（記者姚岳宏翻攝）

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