我被搶了！ 打電話報警 真相竟然是…

林姓男子怕路口監視器拍到他們行蹤，還先到超商購買口罩，遮蓋機車車牌。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-16 10:32

〔記者姚岳宏／台北報導〕蔡姓男子去年底在台北市永春高中附近打電話報案遭搶，但警方趕到現場，蔡男卻稱是「誤會一場」，隨即駕車離去，警方認事有蹊蹺，多方訪查，發現真有3名男子當街搶了蔡男身上財物，但這些財物除5000元現金，另有一大包K他命毒品，真相原來是「黑吃黑」，警方循線逮捕搶毒3男及販毒蔡男，詢後分依搶奪及毒品罪嫌送辦4人。

25歲蔡男當時先跟警方說，他駕車經過永春高中附近迷路，問路後卻遭對方搶走財物，後來雖改口說是誤會，但員警發現蔡男供詞閃爍，臉色慌張，甚至匆忙駕車離去，認內情顯不單純，調閱監視器發現，真有20歲林姓男子及同為18歲的楊姓及孔姓少年當時匆忙逃離現場，遂約談3男到案說明。

警方查出，蔡男涉嫌利用網路販毒，20歲林姓男子與其議價後跟他買毒，雙方相約永春高中公車站牌交易，但其實林男等人早有預謀搶奪毒品，除邀約楊、孔兩名少年到場把風，怕監視器拍到他們行蹤，動手前，還先到超商購買口罩遮蓋機車車牌，以為就此可規避警方查緝。

遭搶毒的蔡男經警方通知到場，僅說是代友人轉交不詳物品，不知道裡面竟然是毒品，一再否認販毒，警方詢後仍將他依販毒罪送辦。

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監視器拍下林男搶毒品前，騎機車到現場。（記者姚岳宏翻攝）