| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘭嶼旅遊又出包 傳1交通船業者無限期停航
 首頁 > 社會

東區鬧街跳樓尋短 女今早傷重不治

2017-04-16  10:16

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市東區鬧街昨晚發生的女子墜樓案，經查為32歲曾姓女子，經送醫搶救，今早宣告不治，警方初步調查，應是單純的自殺案，至於詳細尋短原因仍待調查。

警方調查，昨天晚上8時42分許，曾女獨自到大安區敦化南路1段一棟大樓，向警衛告知要到7樓，卻搭電梯直上12樓，再走樓梯到頂樓。

警衛覺得有異，馬上跑到頂樓，發現曾女坐在女兒牆欲跳樓，進行勸阻並報警，結果仍然無法阻止，曾女隨即墜樓。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。


自殺防治諮詢安心專線：0800-788995


生命線協談專線：1995。


張老師專線：1980

廣告
  • 北市東區鬧街跳樓尋短，女今早傷重不治（記者邱俊福翻攝）

    北市東區鬧街跳樓尋短，女今早傷重不治（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：東區鬧街跳樓尋短 女今早傷重不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.