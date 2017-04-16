東區鬧街跳樓尋短 女今早傷重不治

2017-04-16 10:16

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市東區鬧街昨晚發生的女子墜樓案，經查為32歲曾姓女子，經送醫搶救，今早宣告不治，警方初步調查，應是單純的自殺案，至於詳細尋短原因仍待調查。

警方調查，昨天晚上8時42分許，曾女獨自到大安區敦化南路1段一棟大樓，向警衛告知要到7樓，卻搭電梯直上12樓，再走樓梯到頂樓。

警衛覺得有異，馬上跑到頂樓，發現曾女坐在女兒牆欲跳樓，進行勸阻並報警，結果仍然無法阻止，曾女隨即墜樓。

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