磯釣移動不慎 釣客跌落左腳骨折
2017-04-16 09:44
〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名孫姓釣客今日凌晨前往龍洞一帶進行磯釣，未料清晨5時許在換釣點時，一時不小心從1層樓高的岩石上摔落。附近的釣客見狀，立刻幫忙撥打119救人，附近派出所的警員也到場協助。
救護人員初步檢視孫男的傷勢，發現他左腳嚴重腫脹，有骨折的情形，立刻用長背板將他固定之後，送醫救治。
新北市消防局第六大隊也呼籲，民眾進行岸際磯釣時，務必穿著救生衣及釘鞋以免大浪侵襲發生危險，在移動腳步時，也較為安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 5月路考 駕訓班籲配套
- 米嚕咕的占星頻道：2017.4/16～4/22
- 〈婚姻應援團〉還老公一個專屬空間
- 耳朵懷孕！林億蓮《歌手》揪妹神奪冠
- 信義區老豪宅 房價每坪站穩百萬
- 資安管理法草案 拚月底提報政院院會
- 雲縣國小新生 報到率估逾8成
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- 白百何離婚2年了！歌手尪閃退演藝圈
- 48企業出征牧德盃 市值逾台股40％
- 冷眼集》國民黨查賄沒動作 只見臭口水
- 汽車炸彈襲敘圍城撤離車隊 至少100死
- 前隊友拚輸贏 克蕭技壓葛蘭基
- 志明就是我！ 彭浩翔自誇帥勝余文樂
- 八田與一雕像遭斷頭 警方積極偵辦中
- 小當家「母親味道我知道」真實版 中國男吃烤魚找到親生父母
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New missile paraded at N Korean celebration
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Environmentalists call for protection of Taoyuan reef
- 禪師賣瓜 安東尼：真的嗎？
- 美景藏險 詩人籲少種落羽松
- 北韓試射失敗 川普聞訊後毫無反應
- 台灣下次除名？央行：難預期
- 自由廣場》誰在製造世代對立？
- BTOB旼赫問候舊愛被打臉 慘遭公開警告
- NBA》字母哥砍28分 公鹿踢館暴龍拿首勝
- 福山：中國短期內無法走向民主
- 北韓閱兵 秀新飛彈嗆美
- 自由廣場》人權不准入境中國
- 保時捷複刻套件 產學合作開發
- 東京牆壁亂塗鴉 台灣大學生被捕
- 熱帶低壓明天轉北 吳德榮：接近台灣機率低
- 〈小檔案〉美國外匯政策報告
- MLB》柯瑞亞痛挨觸身球 太空人啟用投手代跑
- 紀小樣／春天書
- Sandy開球大暴投 陳凱倫卡位抱抱
- 周玉蔻呼呼中廣員工 轟趙少康是這種老闆
- 上海台辦低調來訪 柯：依對方期望
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chinese dissident runs away from tour, seeks asylum
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：磯釣移動不慎 釣客跌落左腳骨折
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分