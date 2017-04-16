磯釣移動不慎 釣客跌落左腳骨折

2017-04-16 09:44

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名孫姓釣客今日凌晨前往龍洞一帶進行磯釣，未料清晨5時許在換釣點時，一時不小心從1層樓高的岩石上摔落。附近的釣客見狀，立刻幫忙撥打119救人，附近派出所的警員也到場協助。

救護人員初步檢視孫男的傷勢，發現他左腳嚴重腫脹，有骨折的情形，立刻用長背板將他固定之後，送醫救治。

新北市消防局第六大隊也呼籲，民眾進行岸際磯釣時，務必穿著救生衣及釘鞋以免大浪侵襲發生危險，在移動腳步時，也較為安全。