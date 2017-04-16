真心換「賊」情 女子報警逮男友

2017-04-16 09:46

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名徐姓女子透過交友軟體認識自稱從事日文翻譯的楊姓男友，很快墜入愛河同居，殊不知，楊男不但是通緝犯，還手腳不乾淨，竟偷徐女的珠寶首飾典當償債，徐女真心換「賊」情，心碎報警逮人，果然又從楊男背包發現一只還未典當的徐女手鐲，徐女當場痛哭，警方為此怒斥楊男「怎麼可以這樣？」訊後將他解送歸案，並另依竊盜罪送辦。

新興分局自強路派出所前天接獲民眾報案，一名女子稱其珠寶遭同居楊姓男友竊取典當，員警陳瑋程不敢輕忽，詢問：「確定是你男友偷的嗎？」「被變賣到哪裡去？」

警方查證楊男身分竟是偽造文書通緝犯，陳員隨即聯合線上巡邏警網前去兩人同居住所，當場逮捕楊姓男子（56歲、有竊盜、詐欺等前科），並在他隨行的背包內起出其所竊取之玉珮一只，全案依偽造文書通緝及竊盜案移送偵查隊偵辦。

警方調查，徐姓被害女子 （54歲）日前在交友軟體認識自稱是從事日文翻譯的楊男，兩人隨即墜入愛河；後來楊男稱自己翻譯工作收入不穩定，常跟徐女借錢，更稱有朋友喜歡蒐集珠寶飾品，要徐女展示自己的私藏品給他看。

徐女不疑有他，將珠寶展示後收納在同居套房的衣櫃內，沒想到楊男竟偷竊徐女手鐲兩只、手鍊一條帶去台中典當，並將贓款清償欠債，直到徐女發現楊男皮包內的典當收據，才驚覺枕邊人涉嫌偷他的珠寶典當，讓徐女心痛報警。

員警接獲徐女報案後前往兩人同居處所，確認楊男為偽造文書通緝犯後將其逮捕，並在其同意之下搜索其背包，發現一只尚未拿去典當的玉珮，果然是徐女所有。真心換「賊」情!徐女當場痛哭，讓員警不禁怒斥楊嫌怎麼能這麼做，後全案依偽造文書通緝案及竊盜案移送高雄地檢署偵辦。