恍神男子撞死人 爬上車頂大叫

2017-04-16 04:52

〔中央社〕莊姓男子15日深夜疑似吸毒後精神恍惚，開車闖紅燈肇禍，造成1死4傷；男子肇事後，竟站上車頂，張開雙手，大聲狂叫，行徑相當怪異。

警方調查指出，39歲的莊姓男子15日深夜11時左右，開車行經嘉義縣民雄鄉台一線北上車道，在民雄陸橋前的十字路口，疑似闖紅燈，衝撞多輛等待紅燈的機車騎士。

由於車禍發出劇烈的連續碰撞聲響，驚動附近居民外出查看，發現涉嫌肇事的莊姓男子，竟然爬上自己車輛的車頂，張開雙手，大聲狂叫，十分不尋常。

警方表示，這場車禍共造成1人死亡、4人受傷。其中死亡的27歲簡姓男子，連人帶機車被拖行數10公尺，當場慘死輪下；另有4名年輕女子分別因腳部骨折、挫傷送醫。

根據目擊者表示，車禍發生前，男子駕車高速奔馳，完全無視於前方停紅燈的機車；更怪異的是，男子肇事後，竟爬上車頂，直到警方到場勸說後，他才下車接受訊問。

警方調查指出，死者27歲簡姓男子，在嘉義市一家體育用品店擔任店長，生前相當孝順，也是家中的經濟支柱，車禍發生時，簡男正騎機車要回民雄照顧生病的母親。

簡男家屬接獲警方通知後，相當悲憤，數度欲衝進警察局找肇事者理論，但被警方勸止。家屬表示，簡男事親至孝，如今突然失去生命，真不知如何向他生病的母親開口。

警方表示，肇事的莊姓男子被警方帶回警察局訊問時，精神恍惚，疑似嗑藥，直到今天凌晨時，才逐漸轉醒。

在莊男清醒後，警方告知他涉嫌駕車撞死人，莊男聞訊後，掩面痛哭，坦承昨晚有拉Ｋ（吸食Ｋ他命），但不知闖禍，案由警方偵辦中。