驚悚瞬間！嘉義毒蟲暴衝車禍 1死3傷影片曝光

2017-04-16 06:25

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉昨天深夜發生嚴重死傷車禍，莊姓男子疑似吸毒恍神，行經路口高速衝撞停等紅燈的機車，致1死3傷慘劇，事發影片在網路曝光後，網友大罵「無辜的騎士，吸毒的真該死。」

莊某14日深夜11時許駕駛銀色自小客車行經民雄鄉台1線北上車道與民雄陸橋口，高速撞上正在停等紅燈的民雄鄉簡姓男子所騎乘機車，簡男被強烈撞擊力道拋飛，機車也因在地上往前推擠擦出火花，畫面驚悚。

簡某因失血過多傷重不治，另被波及的盧姓（18歲）、安姓（20歲）女學生小腿骨折，李姓女學生（21歲）肢體擦挫傷，3人還在大林慈濟醫院救治。

消、警到場發現肇事莊姓車主精神恍惚，在其車內駕駛座踏板查獲一包安非他命，帶回警局偵訊，測得酒測值0，懷疑他吸毒，已採集尿液送驗。

網友在「爆料公設」看完影片後，陸續留言「以後騎機車停紅綠燈，要先找掩護」、「這個速度完全沒有煞車」、「衝撞的力道好大 阿彌陀佛」、「吸毒撞死人，應該判死刑，或是鞭刑，關了又放，實在是太不安全了」。

毒蟲暴衝死亡車禍驚悚瞬間（20秒處，翻攝自爆料公社）

