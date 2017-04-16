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毒蟲駕車高速衝撞 孝子慘死輪下 驚悚瞬間！嘉義毒蟲暴衝車禍 1死3傷影片曝光 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
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毒蟲駕車高速衝撞 孝子慘死輪下

莊某14日深夜11時許駕駛銀色自小客車行經台1線北上車道與民雄陸橋口，疑似恍神往前推撞停等紅燈的3輛機車及擦撞1輛汽車，其中，簡男騎乘的機車被猛烈撞往前1百公尺停止，車體嚴重變形，車牌卡在肇事車輛前方。（記者曾迺強攝）

2017-04-16  05:20

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉15日深夜發生1死3傷重大死傷事故，肇事的莊姓駕駛疑似吸毒，16日凌晨2點半仍因神智不清無法做筆錄，警方將其拘留；因車禍喪生的27歲簡姓男子的舅舅與其家屬凌晨趕到民雄警分局，痛批恍神的莊某害死孝子。

莊某15日深夜11時許，駕駛銀色自小客車行經台1線北上車道與民雄陸橋口，疑因吸毒恍神高速衝撞停等紅燈的3輛機車及擦撞1輛汽車；簡男騎乘的機車被猛烈撞往前1百公尺，車體嚴重變形，車牌卡在肇事車輛前方，簡男因失血過多，送嘉基醫院急救仍告不治。

另被波及的盧姓（18歲）、安姓（20歲）女學生小腿骨折，李姓女學生（21歲）肢體擦挫傷，3人仍在大林慈濟醫院救治。

死者的何姓舅舅聞及姪子死訊，由縣議員林于玲陪同，與其8名親友陸續趕到警局找肇事車主理論，莊某面對家屬神情呆滯，時而大喊「我錯了」，時而低頭掩面喃喃自語，雙方一度爆發口角衝突，被警方勸阻。

死者的何姓舅舅難過地說，姪子住民雄鄉寮頂村，現於嘉義市某連鎖運動用品店擔任店長，工作認真，且會把所賺的錢拿回養家，是公認的孝子，昨晚他騎車下班回家，快到家門前的2公里竟遇劫難，「無法原諒他（指肇事的莊某）吸毒又撞死人。」

目擊事發過程的劉姓女大學生說，今晚騎乘機車打工下班正要回宿舍，事發時在路口停等紅燈，有輛車從身旁疾駛往前，撞上機車約150公尺才停止，聲響非常巨大，幸好自己沒受傷，只有機車照後鏡被撞歪，回想起來仍餘悸猶存。

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  • 簡男騎乘的機車被猛烈撞往前1百公尺停止，車體嚴重變形，簡男因失血過多送醫仍告不治。（記者曾迺強攝）

    簡男騎乘的機車被猛烈撞往前1百公尺停止，車體嚴重變形，簡男因失血過多送醫仍告不治。（記者曾迺強攝）

  • 死者的何姓舅舅聞及姪子死訊，由縣議員林于玲（中）陪同，其8名親戚也陸續趕到警局。（記者曾迺強攝）

    死者的何姓舅舅聞及姪子死訊，由縣議員林于玲（中）陪同，其8名親戚也陸續趕到警局。（記者曾迺強攝）

  • 簡男騎乘的機車被猛烈撞往前1百公尺停止，車體嚴重變形。（記者曾迺強攝）

    簡男騎乘的機車被猛烈撞往前1百公尺停止，車體嚴重變形。（記者曾迺強攝）

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2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
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