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男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
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男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷

嘉義民雄15日深夜發生重大車禍，一名男子疑似吸毒恍神，連續衝擊多台汽機車，造成1死3傷。（記者曾迺強攝）

2017-04-16  00:09

〔記者曾迺強、陳璟民／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉台一線北上車道與民雄陸橋口15日深夜約11點發生嚴重傷亡車禍，莊姓男子疑似吸毒後駕駛自小客車恍神，行經此處連續衝撞3輛機車及1輛汽車，造成1死3傷慘劇，民雄警方從莊某車上起獲一包安非他命，稍後將把他帶回分局偵訊。

消防單位趕抵現場搶救，發現一名男性機車騎士被撞後無生命跡象，送往嘉義基督教醫院急救無效；另外3名女性傷者有2人骨折，均送大林慈濟醫院急救。

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車禍現場一片狼藉，車上物品散布在近百公尺的道路上。（記者曾迺強攝）

警方逮捕肇事男子，並搜查車上物品。（記者曾迺強攝）

警方逮捕肇事男子，並搜查車上物品。（記者曾迺強攝）

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