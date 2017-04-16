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關1年150萬！雄警電玩弊案爆黑幕 2線3要3線1扛罪

2017-04-16  00:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄官警收賄包庇賭博電玩案，驚爆涉案2線3星警官竟要已被起訴的3線1星長官扛下罪，代價是「關一年新台幣150萬元!」雖然涉案2線3警官林振宏矢口否認，但此事是坦承收賄、已遭起訴的3線1星警官李世昌向檢方舉發，震驚各界。

高雄地檢署偵辦官警包庇賭博電玩案，儘管在押近4個月的電玩大亨林峻德否認行賄警界，只認借BMW轎車給2線3星警官林振宏使用，林也否認收賄，但檢方14日仍將2人依貪汙治罪條例的行、收賄罪嫌偵結起訴。

其中，前小港警分局長行政組長林振宏，因被控先前在市警局行政科專勤組服務時，與外號「水餃」的3線1星召集人李世昌（後調陞三民二分局長，已起訴停職）共同收賄，在去年12月15日遭到搜索、聲押獲准。

林振宏和涉案電玩大亨林俊德本月15日遭檢方移審院方後，分別各以60萬、50萬元獲得交保。

不過，外界意外的是，檢方卻在接審庭的起訴論告內容驚爆，先前坦承收賄一千多萬元、遭起訴的3線1星李世昌，去年在看守所收押禁見時，李曾向檢方舉發昔日專勤組部屬林振宏透過「管道」傳話，要他扛下罪，代價是「關一年150萬元。」

李世昌返回舍房就向管理員告發此事，管理員並向檢方具結證稱「有聽李提及此事」。

儘管如此，林振宏對李世昌咬他「要長官扛罪、關一年150萬元」一事，仍矢口否認。此事庭訊後輾轉傳開，震驚警界成議論話題。

高市三民二分局分局長李世昌被控於2012年6月，時任行政科專勤組專員期間涉貪，向電玩業者收賄1000多萬元，去年8月遭覊押4個月，被高雄地檢署依貪污罪將李世昌，以及擔任白手套的2名離職警員葉嘉雄、彭達明共3人提起公訴。李疑似在押時咬出林振宏也涉案，林才在去年12月15日遭搜索、聲押獲准。

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  • 高雄檢調偵辦官警包庇電玩案，驚爆有涉案2線3警官曾透過管道給在押的3線1星李世昌，要他扛罪黑幕。（記者黃建華攝）

    高雄檢調偵辦官警包庇電玩案，驚爆有涉案2線3警官曾透過管道給在押的3線1星李世昌，要他扛罪黑幕。（記者黃建華攝）

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