女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
超商的停車格與雅座區至少有20公分的台階，警方研判，林女倒車速度相當快，才會撞進超商。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕林姓女駕駛疑為搶有陰影的停車格，誤踩油門，一路倒車撞進超商，將一名正在超商喝外咖啡的鄧姓單親媽撞死；鄧女14日才幫大兒子過完18歲生日，昨日帶有發展遲緩的小女兒到安南區啟智學校鑑測，在超商喝咖啡等女兒，沒想到天外飛來橫禍，遭林女撞死。林女酒測值為0，依過失致死罪嫌移送，今日下午無保飭回，林女胞弟指出，胞姊覺得很抱歉，會到鄧女靈堂前上香。
警方指出，38歲的林姓婦人並不是駕車新手，林婦向警方供稱，當時她想要去安南區的台灣歷史博物館，並先到超商買點東西吃，雖然長和路12巷一帶，路邊兩旁都有超商，不過其中一間超商的停車位陰影多，林女剛好看到有一輛貨車要離開，為了搶車位所以急著踩油門倒車。
不過，車速一快讓林女緊張，想踩煞車時又疑似誤踩油門，雖然她拉了手煞車，不過速度仍慢不下來，當時41歲的鄧女在超商雅座上喝咖啡、划手機，來不及反應就被撞上。
回到現場，警方發現，超商前的停車格與雅座間有約20公分高的台階，速度不夠快恐怕是衝不上雅座區，研判當時林女倒車速度很快，連雅座金屬製的椅子、傘架，都被撞到扭曲，當下超商店長急忙從店內趕出來，協助報案，送鄧女上救護車。
鄧女的丁姓表姊到場，泣不成聲，她說，表妹是很努力的單親媽媽，14年前表妹前夫失業，表妹到府中街綠豆湯打工，養大兩個小孩，小女兒還疑似還有發展遲緩的問題，倍感辛苦，3年前表妹離婚，生活更困頓，加上打工手腕有職業傷害，1年多前才在家人的協助下，到台中餐廳打工。
丁女說，表妹到台中後，小女兒住她家，大兒子則與阿嬤同住，表妹其實不想跟孩子分開，每次放假都會回台南與孩子相處，14日是大兒子的18歲生日，她跟表妹一家人吃蛋糕、過生日，昨日又帶著女兒到啟智學校鑑測，看看符不符合入學標準。
不料，昨日上午與丁女才剛剛跟鄧女用LINE說完說，鄧女稱要在超商等女兒，過不久就接到鄧女大兒子的電話，稱警方通知鄧女出車禍命危，她才得知她喝咖啡喝一半就被搶車位的林女倒車撞死。
鄧女家屬在太平間與林女胞弟遇見，林女胞弟頻頻道歉，但鄧女家屬卻不斷拭淚，丁女說，他自己也是單親，未來實在不曉得該怎辦，只能走一步算一步。
訊後，警方將林女依過失致死移送法辦，檢方指出，鄧姓單親媽的主要死因是胸部遭受重擊而死亡，林女坦承犯行，故檢察官諭知請回。
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標題：女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
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