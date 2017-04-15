獨家》媽寶縱火燒屋嗆砍人前 曾為此事進警局...

2017-04-15 23:04

［記者陳恩惠／台北報導］發生在前晚19歲汪姓媽寶向母親要28萬買車款遭拒，竟然縱火燒屋，表哥打電話責備他，竟憤而買2把西瓜刀、球棒報復，砸毀爸爸機車，嗆聲「要殺姑姑和表哥，燒奶奶家」；警方事後調查，汪嫌討錢的前一天，才因販賣毒咖啡包被逮，凌晨交保返家吞安眠藥，汪父為此還幫他到警局領回手機。

大同警方上週在網路巡邏時，發現汪嫌留言「金色、小精靈都有，6k，大狗」研判是販毒代號於是約定見面，本週二（11日）下午近5時，在北市民族西路某連鎖饅頭店前碰頭交易，但警方著制服現身，讓汪嫌當場嚇了一跳，急著將手中的「孫子兵法」往路旁丟，立刻吸引警員注意。

警方拾起地上這個精裝本的「孫子兵法」，一拿就察覺手感不對勁，左搖右晃，覺得裡頭空空的，打開驚見玄機，原來這是個書本保險櫃，汪嫌見大勢已去，乖乖交出密碼，打開一看，果然在裡面藏有MDMA及K他命混合型的毒咖啡包共10包，重約86公克。

警方說，由於汪嫌11日深夜移送士林地檢署時，意外將自己的手機留在警局內，承辦警探一直聯絡不上汪，直到12日下午，汪父匆匆忙忙趕到分局，表示兒子凌晨交保後，心煩竟吞下多顆安眠藥昏睡，中午覺得身體不適，臨時要他到分局領手機，而他才知道兒子涉嫌販毒被逮。

警方說，19歲的汪宏軒目前無業，也沒有前科，他自己供稱，以前沒碰過毒品，就是抱著好玩心態試試，本月初，和朋友的朋友約在畢業高中的校門口，當時以7000元買了12包毒咖啡，喝過2杯覺得難喝，才想將剩下的以6000元脫手，讓自己損失少些。

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