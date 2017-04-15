玉井消防隊即刻救援 鬼門關前拉回昏迷男

2017-04-15 23:02

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區60歲陳姓男子，今天晚上8點30左右突然胸痛倒地，昏迷不醒，家屬緊急向119求助，消防局第二救災救護大隊玉井消防分隊獲報後，展開即刻救援，從鬼門關前將男子救回。

玉井消防分隊員洪一誠及役男謝棠旭趕抵現場時，男子已無呼吸心跳，兩人立即施行CPR心肺復甦術及AED電擊與LMA插管後，患者恢復呼吸心跳，再轉送至柳營奇美醫院救治。

第二大隊大隊長陳博文表示，前往救護的隊員洪一誠，是消防局EMT-II（中級救護技術員）教官，役男謝棠旭則是高雄醫學院醫學系畢業，2人在現場合作以救護技術急救處理完善，迅速讓患者恢復生命徵象。