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男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
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「韋小寶」酒後臥軌鬧自殺 嚇壞過路人

2017-04-15  22:31

〔記者曾迺強／嘉義報導〕酒醉竟臥軌鬧自殺。嘉義縣民雄鄉綽號「韋小寶」的52歲韋姓男子，今晚黃湯下肚，9時許騎腳踏車到民雄鄉工業二路平交道想臥軌自殺，警、消獲報立即通知火車列車慢駛注意，並將他救起，警方將待他情緒穩定後依公共危險罪嫌送辦。

縣消民雄分隊今晚9點12分獲報，指有1名男子躺在民雄鄉工業二路平交道的軌線上，意欲自殺，經過民眾嚇得趕緊報案。

消防人員說，韋某是當地酒後鬧事的常客，他被拉到一旁後還脫掉上衣喃喃自語，幸好在火車通過前趕緊與民眾將他拉到一旁，免於一場悲劇。

韋某被救起後，吵著待會還要繼續喝酒，由於他的行為導致火車往來危險，警方已將他強制送台中榮民總醫院灣橋分院就醫，待他情緒穩定後再依公共危險罪嫌送辦。

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  • 嘉義縣民雄鄉綽號「韋小寶」的50多歲韋姓男子，今晚黃湯下肚，9時許騎到民雄鄉工業二路平交道想臥軌自殺。（翻攝自臉書「綠豆嘉義人」）

    嘉義縣民雄鄉綽號「韋小寶」的50多歲韋姓男子，今晚黃湯下肚，9時許騎到民雄鄉工業二路平交道想臥軌自殺。（翻攝自臉書「綠豆嘉義人」）

  • 綽號「韋小寶」的52歲韋姓男子，今晚黃湯下肚，9時許騎腳踏車到民雄鄉工業二路平交道脫掉上衣，想臥軌自殺。（民眾提供）

    綽號「韋小寶」的52歲韋姓男子，今晚黃湯下肚，9時許騎腳踏車到民雄鄉工業二路平交道脫掉上衣，想臥軌自殺。（民眾提供）

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