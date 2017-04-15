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北市東區鬧街驚傳女子墜樓 送醫急救中

女子墜樓，警方封鎖現場採證中。（記者邱俊福翻攝）

2017-04-15  21:25

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市東區鬧街今晚發生一起女子墜樓案，該女年約35歳，目前無生命跡象，送往國泰醫院急救中。

警方調查，今天8時42分許，該女從大安區敦化南路1段一棟大樓，不明原因墜落至1樓地面，因頂樓留有鞋子，不排除自殺，正深入了解中。

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