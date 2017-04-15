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企業捐貨櫃 打造搜救犬室內模擬訓練場

2017-04-15  21:14

〔記者陳薏云／新北報導〕搜救犬不畏懼險惡環境努力搜尋、搶救人命，為讓搜救犬有更好的訓練環境，以強化搜救犬救援能力，民間企業今日捐贈40呎貨櫃2只給內政部消防署，將打造成災害搜索訓練場地。

現階段除高雄市政府消防局擁有較具規模的搜救犬訓練場外，全國各地對於搜救犬的養成教育稍嫌不足。內政部消防署規劃於所屬訓練中心建置瓦礫訓練場，仍缺乏室內模擬災害搜索訓練場地，這次由鼎錡國際有限公司捐贈貨櫃2只，消防署表示將打造成模擬室內訓練場地，提升災害搜救犬支援救災能力。

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  • 企業捐贈2只貨櫃，供搜救犬訓練使用。（記者陳薏云翻攝）

    企業捐贈2只貨櫃，供搜救犬訓練使用。（記者陳薏云翻攝）

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