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汐止鋼鐵公司氮氣儲槽外洩 消防員警戒中

新北市汐止區賢德鋼鐵公司，1個3公噸儲槽底部氮氣外洩，廠方工作人員已在場應變處理，新北市消防局調派3分隊、大隊及毒災應變隊前往。（記者林嘉東翻攝）

2017-04-15  20:07

〔記者林嘉東／新北報導］新北市汐止區賢德鋼鐵公司，1個3公噸氮氣儲槽今天晚間7點外洩，廠方工作人員緊急應變8點止漏，新北市消防局調派的3分隊、大隊及毒災應變隊正在檢測，有無洩漏。

新北消防局第六救災救護大隊，今天晚間7點10分獲報，位於新北市汐止區環河街138號賢德鋼鐵公司，公司室外有一個3噸氮氣儲槽底部外洩；廠區附近雖無民宅，消防員不敢大意調派人力支援應變。

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  • 新北市汐止區賢德鋼鐵公司，1個3公噸儲槽底部氮氣外洩，廠方工作人員已在場應變處理，新北市消防局調派3分隊、大隊及毒災應變隊前往。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區賢德鋼鐵公司，1個3公噸儲槽底部氮氣外洩，廠方工作人員已在場應變處理，新北市消防局調派3分隊、大隊及毒災應變隊前往。（記者林嘉東翻攝）

  • 汐止鋼鐵公司儲槽氮氣外洩，廠方工作人員緊急應變晚間8點止漏，新北市消防局調派的3分隊、大隊及毒災應變隊正在檢測，有無洩漏。（記者林嘉東翻攝）

    汐止鋼鐵公司儲槽氮氣外洩，廠方工作人員緊急應變晚間8點止漏，新北市消防局調派的3分隊、大隊及毒災應變隊正在檢測，有無洩漏。（記者林嘉東翻攝）

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