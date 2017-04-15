弒親案王忠義至派出所報到 對行凶質疑再次澄清

2017-04-15 19:54

〔記者佟振國／南投報導〕被控涉嫌殺害雙親的男子王忠義，日前經台中高分院當庭釋放，他今天下午首度到草屯分局豐城派出所完成報到，針對2位資深法醫的質疑，王忠義再拿出審判筆錄與一審判決書加以澄清，也強調5月15日法院將再開庭，會提出更充足的資料證明清白。

王忠義3年前被控涉嫌殺害雙親，二審法官依據台大法醫學研究所鑑定，認定「王母跌溪撞頭溺斃成分居大」，以欠缺直接證據，日前裁定當庭釋放，但須按時向轄區警察機關報到，王忠義須報到的草屯分局豐城派出所，員警一早就備妥簽到簿等人，但他直到下午4時30分才現身派出所，針對兩位資深法醫石台平、高大成的弒親質疑，他再次強調清白。

王忠義直接出示南投地方法院刑事判決書，直指判決書第44頁即載明法醫的見解並未被採納，若有機會願意拿卷宗資料向2位法醫進一步說明。

王忠義表示，5月15日法院將再開庭，會準備更充足資料證明自身清白，律師鄭嘉欣雖然希望他低調拒絕媒體採訪，但仍給予他相當的空間能思考與回應外界的問題，也對台灣司法有信心，未來願意將相關資料上網，供社會大眾公評。