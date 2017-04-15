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控餐廳用LINE開除他 真相卻是…

2017-04-15  19:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕在餐廳擔任協理的李姓男子，控訴到職才2個月，公司竟突然在Line群組公告：「解雇協理」，將他革職，他向新北市勞工局申請調解恢復雇傭關係同時並提告求償，新北地院認為，李男事前有以Line通知餐廳負責人，「會去辦公室收東西」，認定雙方勞動契約已終止，日前判餐廳僅須提繳李男9180元勞工退休金至他的勞保局退休金專戶，及補辦其任職期間的健保加保。

去年5月15日晚上9時許，李男任職公司執行董事在Line群組公告：「我正式解雇協理」、「請各位退出群組」等語，他不滿遭革職，解釋「會去辦公室收東西，辦理交接」是抱怨氣話，他並未向公司請辭，因此向新北市勞工局申請調解恢復雇傭關係，但公司不同意，他憤而提告要求公司給付5月16日至去年9月共4.5個月薪資337500元，及去年10月至他復職日，須按月給付他75000元薪資，另應自去年3月起按月提撥勞工退休金4500元至他的勞工退休金帳戶，並幫他辦理勞、健保加保。

法官勘驗李男與同事、公司黃姓負責人的Line對話，發現李男因不滿主管，去年5月13日已先向同事表達「辭職最大」、「跟執董說了，不會賴著啦」、「陪我去辦公室收東西好嗎？」5月15日凌晨又告知黃姓負責人，「周一要去辦公室收東西並辦理交接」，依高等法院見解，認為李男辭職之意已傳達給公司負責人，雙方勞動契約即已終止。

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  • 李姓男子控訴公司突然在Line群組公告「解雇」他，向新北市勞工局申請調解恢復雇傭關係同時並提告求償。但新北地院認為，李男事前有以Line通知負責人，「會去辦公室收東西」，認定雙方勞動契約已終止。LINE示意圖。（資料照，記者錢利忠攝）

    李姓男子控訴公司突然在Line群組公告「解雇」他，向新北市勞工局申請調解恢復雇傭關係同時並提告求償。但新北地院認為，李男事前有以Line通知負責人，「會去辦公室收東西」，認定雙方勞動契約已終止。LINE示意圖。（資料照，記者錢利忠攝）

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