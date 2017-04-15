家庭工廠暗夜火警 警報器救熟睡屋主一命

2017-04-15 18:24

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊中正路巷內一處家庭工廠，今晨3時許傳出火警，所幸熟睡的屋主被警報器吵醒，起床察看才發現起火，趕緊用濕抹布撲滅火勢，警消初步調查疑為工作機台旁的雜物起火，不排除電線走火釀災，燃燒面積約一坪，消防人員仍在調查起火原因

屋主向消防人員表示，工廠內的住宅警報器是在消防局推廣政策下協助安裝的，今晨住警器偵測到火煙發生警告聲響，屋主起床察看後發現起火，趁火勢還小時利用濕抹布撲滅火勢，降低財損。

新北市消防局呼籲，多一分預防準備，災害來臨時就少一分危害與損失。希望民眾都能夠安裝住警器，以提早偵知火災發生，避免生命危害與財產損失。