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家庭工廠暗夜火警 警報器救熟睡屋主一命

2017-04-15  18:24

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊中正路巷內一處家庭工廠，今晨3時許傳出火警，所幸熟睡的屋主被警報器吵醒，起床察看才發現起火，趕緊用濕抹布撲滅火勢，警消初步調查疑為工作機台旁的雜物起火，不排除電線走火釀災，燃燒面積約一坪，消防人員仍在調查起火原因

屋主向消防人員表示，工廠內的住宅警報器是在消防局推廣政策下協助安裝的，今晨住警器偵測到火煙發生警告聲響，屋主起床察看後發現起火，趁火勢還小時利用濕抹布撲滅火勢，降低財損。

新北市消防局呼籲，多一分預防準備，災害來臨時就少一分危害與損失。希望民眾都能夠安裝住警器，以提早偵知火災發生，避免生命危害與財產損失。

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  • 遭火煙燻黑的住警器。（記者王宣晴翻攝）

    遭火煙燻黑的住警器。（記者王宣晴翻攝）

  • 警消獲報趕抵，屋主已趁火勢尚未變大時用濕抹布滅火。（記者王宣晴翻攝）

    警消獲報趕抵，屋主已趁火勢尚未變大時用濕抹布滅火。（記者王宣晴翻攝）

  • 屋主在住警器的提醒下發現起火，趁火勢尚未變大時用濕抹布滅火。（記者王宣晴翻攝）

    屋主在住警器的提醒下發現起火，趁火勢尚未變大時用濕抹布滅火。（記者王宣晴翻攝）

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