| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
智利、阿根廷邊境地區 規模6.2強震 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 社會

視線死角？ 槽車擦撞機車 婦人慘遭捲入

2017-04-15  17:51

［記者劉婉君／台南報導］今天下午3時左右，一輛43噸未載貨物的槽車，在台南市仁德區中山路欲右轉往中山高仁德交流道方向時，與68歲李姓婦人騎乘的機車擦撞，婦人連人帶車被捲入槽車下，脫困時已無生命跡象。

台南市消防局仁德、復興分隊和特搜獲報後趕往救援，將婦人送往醫院急救。事故原因由警方調查中，由於該路段交通流量大，一度也造成該路段雙方車流回堵。

警方調查，槽車駕駛疑因未注意到婦人騎的機車就在前方，右轉時不慎擦撞，導致機車被卡在槽車的右側車頭下，婦人則被捲入槽車底盤軸間，頭顱破裂，安全帽也因擠壓而變形，地上留下一片血跡，令人怵目驚心。

廣告
  • 槽車與機車擦撞後，機車被卡在車頭右側底，騎士則被捲入槽車底盤軸間。（記者劉婉君攝）

    槽車與機車擦撞後，機車被卡在車頭右側底，騎士則被捲入槽車底盤軸間。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 槽車 機車 視線死角
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：視線死角？ 槽車擦撞機車 婦人慘遭捲入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.