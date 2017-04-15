視線死角？ 槽車擦撞機車 婦人慘遭捲入

2017-04-15 17:51

［記者劉婉君／台南報導］今天下午3時左右，一輛43噸未載貨物的槽車，在台南市仁德區中山路欲右轉往中山高仁德交流道方向時，與68歲李姓婦人騎乘的機車擦撞，婦人連人帶車被捲入槽車下，脫困時已無生命跡象。

台南市消防局仁德、復興分隊和特搜獲報後趕往救援，將婦人送往醫院急救。事故原因由警方調查中，由於該路段交通流量大，一度也造成該路段雙方車流回堵。

警方調查，槽車駕駛疑因未注意到婦人騎的機車就在前方，右轉時不慎擦撞，導致機車被卡在槽車的右側車頭下，婦人則被捲入槽車底盤軸間，頭顱破裂，安全帽也因擠壓而變形，地上留下一片血跡，令人怵目驚心。