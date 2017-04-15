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少年吸毒剪斷瓦斯管 辯稱：「有人尋仇」

2017-04-15  17:45

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊一名15歲的胡姓少年今天下午1時許在民安西路的住家中吸食安非他命，懷疑門外有人尋仇，竟到廚房剪斷瓦斯管，拖到門口企圖對付仇家，隨後走出家門後發現沒帶鑰匙，開始破壞鐵門，引起附近鄰居注意，趕緊報案

警消表示，獲報趕抵時發現巷弄已有濃重的瓦斯味，門口則有瓦斯聲，破門進屋後發現門口有一桶開啟的瓦斯桶，緊急處置後發現屋內無人，消防人員在場監控瓦斯濃度，警方則調閱監視器釐清案情，發現破壞大門的胡姓少年在警消趕抵時便離開現場，且在屋內發現吸食器。

警方表示，胡姓少年事發後在母親的陪同下到案，並坦承吸食安非他命，主動交出吸食器，供稱懷疑有人在屋外要對他不利，才會將瓦斯桶剪斷並搬到房門口要逼退對方，警方訊後依公共危險及毒品罪嫌將胡少送辦。

到達現場巷弄有瓦斯味，該戶門口有疑似瓦斯聲，到場前門已有破壞跡象，破門進入後屋內無人，瓦斯桶置於門口呈開啟狀態，請勤區調閱監視器釐清後續，狀況解除，持續監控瓦斯濃度。

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  • 警消獲報到場，發現整條巷弄有濃重瓦斯味，趕緊破門。（記者王宣晴翻攝）

    警消獲報到場，發現整條巷弄有濃重瓦斯味，趕緊破門。（記者王宣晴翻攝）

  • 警消獲報到場破門，在門口發現一桶開啟的瓦斯桶。（記者王宣晴翻攝）

    警消獲報到場破門，在門口發現一桶開啟的瓦斯桶。（記者王宣晴翻攝）

  • 警消在屋內發現毒品吸食器。（記者王宣晴翻攝）

    警消在屋內發現毒品吸食器。（記者王宣晴翻攝）

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