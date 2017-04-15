殺妻又賭光600萬樂透金 男向5子女討扶養費勝訴
2017-04-15 17:49
〔記者陳慰慈／新北報導〕王姓男子與前妻離婚後，發現前妻婚前就外遇，憤而持刀殺死前妻，並對前妻男友潑硫酸害其毀容，被孩子親眼目睹，判刑12年，5名子女分別被親戚、育幼院收養，王男出獄後擔任粗工，因腳受傷無法工作，向法院聲請要子女按月給5千元扶養費，另他曾中樂透獎金800萬，給長子10萬元，亦要求長子返還，新北地院日前裁定長子須按月給2600元，其他2兒2女各600元扶養費，10萬元部分認定屬贈與，駁回聲請，仍可抗告。
王男出獄後擔任粗工，在新北三重租屋，曾接子女回家短暫團聚半年，數年前他購買公益彩券中800萬元，扣除稅金實拿600多萬元，他想給5名子女各10萬元，但只有長子接受，剩餘錢他都拿去賭博花光了。
王男說，後來他腳受傷無法工作，只好辦退租，改住到遊民收容所，並請社工安排他住院治療腳傷及心臟繞道手術，現又因腎臟疾病得洗腎，住院費用全由社工代墊，只好提出扶養義務聲請，並要求長子返還10萬元彩券獎金。
長子供稱，父親出獄後又改造槍枝、吸毒，還拿妹妹的身分證去借高利貸，之後一直進出監獄，彩金部分他後來已將錢還給父親，強調之前幾乎每月都匯5到8千元不等給父親，他無法與父親一起生活也不願扶養。其他4名子女也表示不願負扶養義務。
法官認為，依戶籍謄本資料，王男離婚前有扶養5名子女，出獄後也曾接子女回家團聚，加上5名子女均已成人正值青壯年，無不能扶養父親之困難，依5名子女薪資，裁定長子每月應給付2600元、其餘4子女各給600元扶養費。
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