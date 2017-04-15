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疑燒炭不成 釀成火燒車

2017-04-15  17:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉、頭屋鄉交界一處山林小徑，今天中午12點多，發生一起火燒車事件。警、消人員獲報到場，一輛小客車起火燃燒，將火勢撲滅後，發現車內有木炭及炭盆，但清查車內及周邊卻沒有發現人影。

警方依據車牌，通知車主，車主表示，這輛小客車是36歲兒子陳姓男子使用，早上才開車出門，出門前，兒子也沒有異狀，認為兒子應該不會做傻事。不過，車主卻無法聯繫上兒子，警方正積極協尋。

苗栗縣消防局於今天中午12點45分，接獲民眾報案指，造橋鄉大坪村往苗栗市方向，有汽車火警，派遣造橋11、51、91車，及消防6人前往搶救。警方及苗栗縣救難協會也獲報前往。

警、消人員到場，發現小客車起火燃燒，立即出水灌救，約10分鐘後，將火勢撲滅，清查車內確認無人，不過卻在車內發現木炭及炭盆，懷疑駕駛欲在車內燒炭，結果釀成火燒車。警方在周邊尋找，找不到人影，遂透過車牌通知車主，車主到場，發現這輛車是兒子平日使用。

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  • 苗栗縣造橋鄉、頭屋鄉交界一處山林小徑，今天中午12點多，發生一起火燒車事件。警方到場採證。（苗栗縣救難協會提供）

    苗栗縣造橋鄉、頭屋鄉交界一處山林小徑，今天中午12點多，發生一起火燒車事件。警方到場採證。（苗栗縣救難協會提供）

  • 警方在車內發現炭盆及木炭，懷疑駕駛欲燒炭。（苗栗縣救難協會提供）

    警方在車內發現炭盆及木炭，懷疑駕駛欲燒炭。（苗栗縣救難協會提供）

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