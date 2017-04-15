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北市公車底盤冒煙 乘客司機6人驚逃

2017-04-15  17:08

［記者陳恩惠／台北報導］台北聯營公車東南客運612路公車，今天下午2時餘，行經中山北路四段，接近通河街口時，車輛引擎突然發出大聲響，隨即車輛後方冒出大量黑煙，一旁車輛驚見猛按喇叭警告，司機立刻停車讓5名乘客緊急逃生，然後將引擎熄火，消防局據報，出動大量人車，將冒煙的引擎室澆熄，所幸無人受傷送醫，至於起火原因仍待釐清。

消防局119勤務中心下午2時29分據報，位於劍潭活動中心前方，有部行駛中的公車底盤，不知何故冒出大量濃煙，立刻派出水箱車6輛、雲梯車2輛、救護車1輛共21名救災救護人員前往搶救。

消防局表示，這部公車是從北投區的大同之家，要前往信義區的松德站，車行過位於中山北路四段的「劍潭站」後，不到2分鐘行駛接近通河街口，先發出聲響隨即冒出大量黑煙，車上乘客一度受驚，誤認為是火燒車，所幸僅是冒煙而已。

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  • 東南客運612公車底盤突然冒出濃煙，消防局獲報搶救。（記者陳恩惠翻攝）

    東南客運612公車底盤突然冒出濃煙，消防局獲報搶救。（記者陳恩惠翻攝）

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