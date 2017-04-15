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酒駕自摔酒測破表逾5倍 男遭重罰15萬

2017-04-15  17:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子5年前酒後騎車被警攔獲，才被判罰6萬；今年3月他又酒駕自摔，引來警方，且酒測值達每公升1.29毫克，破表逾5倍。基隆地院日前審結，重判他15萬元罰金。

判決指出，45歲的張姓男子今年3月間，到友人家中飲酒後，堅持騎車返家。

張晚間近7時許，騎經基隆市仁二路時，失控自摔，久久無法起身；警員獲報趕抵救援，聞到張身上有濃濃酒味，酒測後測得酒測值高達1.29毫克，被檢方依公共危險罪嫌起訴。

法院審理時，查出他5年前才酒駕被法院判處2月徒刑，易科6萬罰金；這回他又酒駕，且酒測值破表，高達1.29毫克，已逾每公升0.25毫克法定標準值，顯已達無法安全駕駛程度，重判他5月徒刑，得易科15萬元罰金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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