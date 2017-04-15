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吸血高利貸！ 民間互助會年息竟達720分

2017-04-15  16:46

［記者王秀亭／台東報導］「看到路邊貼紙廣告，讓我越陷越深。」台東1民眾因急需用錢，看到路邊「民間互助會」貼紙廣告，借了6萬元，卻陷入永無止盡的還款噩夢，因而向台東警分局報案，警方循線破獲年息高達720分的高利貸放款集團，不法所得估計超過數百萬元。

台東警分局表示，該集團以民間互助會名義，在全台各地發放傳單、貼紙，利用一般民眾沒經驗、急需用錢時，假借低利率借款，騙取被害人信任後，以實際上年息720分的超高利率收取利息，甚至逼迫被害人簽下超過借款金額數倍的本票。

報案被害人稱向嫌疑人借款6萬元，約定利息10天一期，一期繳息1萬2千元，從1月份借款起，光是利息已繳交了14多萬元，遠超過當初借貸的金額，卻還未償還到本金，警方經過長時間的蒐證、查訪，鎖定一名嘉義市林姓男子為該集團主嫌，14日晚間將林姓犯嫌及同夥逮捕歸案，並起出多部手機、借據、帳本、傳單等犯罪工具，甚至還有成員間手寫的教戰守則，而查扣的帳本內密密麻麻的，都是被害人的資料及多筆收款紀錄。

警方表示，已將林嫌及另名同夥移送，至於有無其他共犯、該集團不法所得及被害人人數，仍需進一步調查。

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  • 台東警方破獲的高利貸放款集團，以貼紙廣告吸引急需用錢者打電話借款。（記者王秀亭翻攝）

    台東警方破獲的高利貸放款集團，以貼紙廣告吸引急需用錢者打電話借款。（記者王秀亭翻攝）

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