山路上坡打滑 老夫妻連車帶人栽水溝

新北市五股觀音山今傳一對老夫妻騎車翻落水溝。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-15 16:31

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一對6旬老夫妻今午騎車經過五股觀音山中直路，疑機車在上坡時打滑，夫妻倆連車掉進一旁的水溝，路人見狀趕緊報案，兩人全身多處擦傷，警消趕抵後跳下水溝救人，將這對老夫妻送醫急救，暫無生命危險。

警消調查，69歲的陳姓老翁載著63歲的妻子騎車走山路，疑因機車打滑翻落1.5公尺高的水溝，所幸水溝內沒水，但老夫妻全身擦傷，無法自行爬出水溝，最後在警消的協助下脫困，趕緊送醫急救，詳細車禍原因仍待警方調查。