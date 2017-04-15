| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
智利、阿根廷邊境地區 規模6.2強震 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 社會

山路上坡打滑 老夫妻連車帶人栽水溝

新北市五股觀音山今傳一對老夫妻騎車翻落水溝。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-15  16:31

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一對6旬老夫妻今午騎車經過五股觀音山中直路，疑機車在上坡時打滑，夫妻倆連車掉進一旁的水溝，路人見狀趕緊報案，兩人全身多處擦傷，警消趕抵後跳下水溝救人，將這對老夫妻送醫急救，暫無生命危險。

警消調查，69歲的陳姓老翁載著63歲的妻子騎車走山路，疑因機車打滑翻落1.5公尺高的水溝，所幸水溝內沒水，但老夫妻全身擦傷，無法自行爬出水溝，最後在警消的協助下脫困，趕緊送醫急救，詳細車禍原因仍待警方調查。

廣告
  • 新北市五股觀音山今傳一對老夫妻騎車翻落水溝。（記者王宣晴翻攝）

    新北市五股觀音山今傳一對老夫妻騎車翻落水溝。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市五股觀音山今傳一對老夫妻騎車翻落水溝。（記者王宣晴翻攝）

    新北市五股觀音山今傳一對老夫妻騎車翻落水溝。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新北 水溝 老夫婦 跌落水溝 騎車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：山路上坡打滑 老夫妻連車帶人栽水溝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.