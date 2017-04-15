比「阿達」的代價 判罰3千還得賠1萬元

2017-04-15 15:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］彭姓女子在超商擔任店員，因整理貨物問題與翁姓女同事發生爭吵，有顧客好奇查看發生何事，彭女比出「YA」手勢並在太陽穴位置搖晃，暗諷翁女「阿達、阿達」，彭女刑事部分被依公然侮辱罪判罰3000元，翁女另提民事損害賠償，桃園地院法官審結，判處彭女須賠償1萬元。

判決書指出，彭女與翁女原本都在桃園市龍潭區龍潭區一間超商工作，103年5月23日上午，兩人因整理貨物吵了起來，引來店內其他顧客側目，彭女對一名顧客比出「YA」手勢，並擺放在太陽穴位置，意指翁女是「阿達」、精神有問題，翁女報案控告彭女並提出民事求償，事發後翁女已離職。