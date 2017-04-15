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4毛小孩掉溝渠 脫困搖尾感謝消防員

2017-04-15  15:37

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣、市交界的台林橋，下午傳出有犬隻受困，縣消雙福分隊派員將4隻黃褐色不慎摔落水溝的幼犬救出，被困數小時的4隻小狗獲救後，開心地搖尾巴，如獲新生。

今天下午1點55分，有民眾發現台林橋東側防汛道路旁1公尺深的水溝，有4隻犬隻發出「汪嗚」聲趕緊報案，消防人員到場，發現溝渠水面約10公分，犬隻在其中只有四腳溼答答，立即用補犬網將犬隻救上來。

消防人員說，4隻幼犬被救起來後，沒有立即離去，反而留在原地不停搖著尾巴，彷彿感謝消防員將牠們救起。

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  • 台林橋被困數小時的4隻小狗獲救後，開心地搖尾巴，如獲新生。（記者曾迺強翻攝）

    台林橋被困數小時的4隻小狗獲救後，開心地搖尾巴，如獲新生。（記者曾迺強翻攝）

  • 消防人員到場，發現溝渠水面約10公分，犬隻在其中只有四腳溼答答，立即用補犬網將犬隻救上來。（記者曾迺強翻攝）

    消防人員到場，發現溝渠水面約10公分，犬隻在其中只有四腳溼答答，立即用補犬網將犬隻救上來。（記者曾迺強翻攝）

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